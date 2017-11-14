في تجربة نادرة.. حديقة حيوان زوارها داخل الأقفاص والأسود خارجها (فيديو)

في قاعدة معكوسة، سيكون زوار حديقة حيوان جنوب أستراليا عند زيارتها، داخل أقفاص بينما تتجول الأسود بكل راحة خارجها.

وذكر وزير السياحة الأسترالي، ليون بيغنيل، أن حديقة “مونارتو”، ستفتح أبوابها في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأن “زوارها سيدخلون أقفاصاً مُؤمنةً ومصنوعةً من الزجاج والصلب، وسيكونون قريبين جداً من الأسود التي ستتجول حولهم، وربما ستُحدّق في أعينهم، كما سيكون بإمكانهم تقديم الطعام لها”.

وقال بيغنيل، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC،:”الفكرة تأتي من وحي تجربة غوص الأقفاص في المحيط لرؤية أسماك القرش، وبعد نجاح تجربة حمل دب الكوالا”.

من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لحدائق مونارتو، إلين بنستد، في ردّ حول مدى خطورة الأقفاص على البشر، أنها “مؤمنةً، وأن الأسود ليست عدوانيةً بطبيعتها، رغم أنها تبدو كذلك”.

وبحسب موقع “ماذر نايتشر”، المُختص بغرائب الطبيعة والتصاميم ذات الصلة، فإن “إدارة حديقة مونارتو جلبت 36 حارس أحراش عملوا في مناطق سيرا في كينيا لحماية الأسود والحياة البرية الأفريقية الأخرى”.

وبلغت تكلفة إنشاء الحديقة حوالي 1.7 مليون دولار أسترالي ما يعادل 770 ألف دولار أمريكي، وتهدف لجذب زوار إضافيين وزيادة العائد السنوي.