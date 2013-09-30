غرق 13 مهاجرا قبالة سواحل إيطاليا

باليرمو- قالت السلطات الإيطالية، الإثنين، إن 13 مهاجرا على الاقل غرقوا قبالة ساحل جزيرة صقلية على مقربة من مدينة راجوزا الشرقية بعد أن حاولوا فيما يبدو القفز من زورقهم الذي تقطعت به السبل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جثث المهاجرين وجميعهم في سن الشباب ملفوفة في أغطية بيضاء ومسجاة على شاطئ منطقة سامبيري على الساحل الجنوبي الشرقي لصقلية.

وقال مسؤولون إن الضحايا غرقوا فيما كان الزورق طافيا وسط الأمواج على مسافة بضعة أمتار من الشاطئ.

واعتقلت الشرطة رجلين يشتبه أنهما من العاملين في الاتجار بالبشر.

ووصل آلاف المهاجرين في زوارق مكتظة إلى جنوب إيطاليا خلال صيف هذا العام، الموسم المعتاد لوصول المهاجرين، لكن اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية رفعوا أعداد المهاجرين الذين يصلون عادة بشكل شبه يومي من شمال إفريقيا.

ويصل معظمهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا إلا أن آلافا آخرين يصلون أيضا إلى سواحل جزيرة صقلية في جنوب شرق البلاد، وقتل عشرات أثناء هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

وفي الشهر الماضي، غرق ستة مهاجرين قادمين من إفريقيا عقب جنوح زورقهم على بعد 40 مترا من شاطئ قرب مدينة كاتانيا الشرقية.