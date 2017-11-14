عقوبات مشددة على مستخدمي الهواتف خلال القيادة في الكويت (فيديو)

تبدأ شرطة المرور في الكويت، غداً الأربعاء، حملة واسعة، تستهدف رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها “ستبدأ بحجز السيارات والدراجات التي يرتكب أصحابها تلك المخالفات، لمدة شهرين، ثم تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة؛ لتحديد الغرامة التي يستحقها، بهدف تحقيق الانضباط ومنع المخالفات”.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عادل الحشاش، إن “تفعيل هذا القانون ليس بقصد المخالفة، إنما يستهدف المصلحة العامة للوطن، وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع”.

وأوضح الحشاش، أنه “تم طباعة بروشورات توعوية بلغات مختلفة، وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور”.

ومن المرجح، أن يتم تطبيق القانون بالاستعانة بعساكر من مباحث المرور، يرتدون اللباس المدني، أسوةً برصد مخالفات السيارات التي تقف فوق الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة توضع في الطرقات.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية، عدة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطاً مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي، التي تتجاوز قضية الازدحام فيها إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات، والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، إنّ “الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ أن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد بها الآن ما يزيد على مليوني سيارة”.