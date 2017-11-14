هجوم حاد على شيرين عبدالوهاب بعد سخريتها من نهر النيل (فيديو)

أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تداول مقطع فيديو ترد فيه على جماهير حفلها في لبنان، ساخرة من أغنية “مشربتش من نيلها”.

وسخرت شيرين، من طلب إحدى المعجبات ،عقب مطالبتها بأغنية “ما شربتش من نيلها”، قائلة: “هيجليك بلهارسيا”.

وهاجم طيف واسع من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة شيرين، وعلق أحدهم قائلًا: “بتقضي على نفسها بنفسها”، وقال آخر:”طبعًا كلنا عارفين، هي كانت بتشرب منين قبل ما تبقى كده”.

وذكر ناشط ثالث: “كم من شيرين عبدالوهاب تعيش بيننا، تدعي أنها مثقفة، وبنت ناس، وهي حوارتجية سوقية”، فيما قال آخر “مش لاقي تعليق مناسب الحقيقة”.