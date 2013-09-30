سمية الخشاب تعود إلى الغناء

إرم - (خاص) عادت الفنانة سمية الخشاب للغناء من خلال أوبريت "ثورة شعب" الذي سيعرض بالتزامن مع إحتفالات السادس من أكتوبر، وكانت سمية ضمن فريق من المطربين الذين سجَّلوا الأوبريت الأوَّل واستمروا حتى الساعات الأولى من الصباح في التسجيل والتصوير داخل مسرح الجلاء.

الأوبريت من إخراج هشام جمال، وكتب كلماته مدحت العدل ولحَّته ووزَّعه محمد رحيم ويشارك فيه غناءً كل من سمية الخشاب، خالد سليم، مي فاروق، نهال نبيل، كارمن سليمان، أسماء سليم سحاب، شريف اسماعيل، هيثم سعيد، أحمد جمال ومحمد رحيم.

إلى ذلك، من المقرَّر أن ينتهي المخرج هشام جمال من عملية المونتاج سريعًا حتَّى يُطرح عبر المحطَّات الفضائيَّة المختلفة في غضون أيام.