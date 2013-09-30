روني يناطح عظماء مانشستر يونايتد

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

نجح روني في إحراز هدف جديد من خلال الضربة الحرة المباشرة التي نفذها بنجاح وسكنت شباك ويست بروم في المباراة التي خسرها يونايتد الأسبوع الماضي.

ورغم أن هدفه رقم 202 مع يونايتد لم يكن كافياً لكي يحصد يونايتد أي نقاط في المباراة، إلا أنه كان بمثابة تأكيد على البداية المميزة للنجم المتألق خلال هذا الموسم.

ويعتقد اللاعبان اللذان يسبقانه في صدارة الهدافين على مر العصور، سير بوبي تشارلتون برصيد (249 هدف) ودينيس لو برصيد (237 هدف)، أنها مسألة وقت التي تفصل روني عن إحراز الأهداف الثماني والأربعين الفاصلة بينه وبين تصدر قائمة الهدافين على مر العصور.

وقال السير تشارلتون لقناة النادي الرسمية: "لقد تحدثت إلى روني وأخبرته أنه يؤدي بشكل مميز جداً، ويصل أداؤه لمستوى الإبداع ، لن أنزعج نهائياً إذا ما نجح في تحطيم الرقم القياسي الخاص بي. حيث إن هذا الأمر سوف يكون مصدر فخر جديد للنادي. ووقتها سوف يكون من حقه إقامة احتفال كبير".

ومن بين الأهداف الـ200 التي أحرزها روني 22 هدفاً برأسه ، رغم أنه ليس أطول مهاجم في عالم كرة القدم، فإنه يمثل تهديداً كبيراً في الكرات العالية بفضل قوته، ارتقائه العالي وقدرته على توجيه الكرة بقوة عندما يلعبها بالرأس.

أحرز روني أول هدف له مع يونايتد برأسه في مباراته رقم 120، أمام الآرسنال يوم الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2007، وجاء أخر هدف له بالرأس في مرمى ستوك في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2012.