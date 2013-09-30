صورة التونسي الذي داس على القرآن

تونس - انفجرت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة الشاب التونسي، الذي يُصور نفسه وهو يدوس على المصحف الشريف وينشرها على الانترنت دون مبالاة.

وبعد الحادثة، تحدثت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن فتح وزارة الداخلية التونسية تحقيقاً وتعاوناً مع "الانتربول" للقبض على الشاب الذي أكدت التحريات أنه مقيم في أوروبا، ولم يتم التقاط الصورة في تونس.

ونشرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه "تبعا لنشر صورة شاب على صفحات التواصل الاجتماعي وهو بصدد الدوس بقدمه على المصحف الشريف، تبيّن من خلال التحريات الأوّلية أنّ الصورة التقطت خارج تراب الجمهورية التونسية، وهي لشاب تونسي لا يتجاوز عمره 20 سنة، ويقيم حاليا بإحدى الدول الأوروبية".

وأضاف البيان "وتمّ على الفور التنسيق مع النيابة العمومية في الموضوع، وفتح بحث عدلي في الغرض وإعلام الإنتربول الدولي لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه".

يذكر أن الحادثة تأتي في وقت يشهد العالم الإسلامي حرباً من شتى الأماكن والأديان، خاصة الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورسوم قبيحة هدفها الإساءة للدين الحنيف، تلاها قصيص متطرف أراد حرق القرآن، كل هذه الأفعال الشنيعة تمت على يد أناس لا يمتون للإسلام بصلة، ولكن الغريب أن يصور تونسي مسلم نفسه وهو يدوس على المصحف الشريف.