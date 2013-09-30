مراهق سعودي يضرب معلمه بفأس

الرياض (خاص) من ريمون القس

تعرض معلم اللغة الإنكليزية في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية لضربة غادرة بفأس في مؤخرة رأسه من قبل أحد طلابه أثناء الانصراف.

ولا يزال البحث جارياً من قبل شرطة منطقة الباحة جنوب غرب السعودية عن الحدث الطالب في الصف الثالث المتوسط الذي ضرب معلمه شادي الزهراني (في العقد الثالث من العمر) بواسطة فأس.

وتم نقل المغدور لمستشفى المندق العام، وخرج في حينه بعد أخذ العلاج اللازم، ولم تعرف أسباب ودوافع الحادث.

الاعتداء على "الزهراني" ليس الأول من نوعه، فمنذ أقل من شهر أقدم طالب حدث على قتل معلمه بطعنه بسكين في مدرسة عثوان بجازان جنوب المملكة.