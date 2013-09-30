حماس تطلق حملة "من حقي أن أصلي في الأقصى"

رام الله- أطلقت حركة حماس، الاثنين، حملة في الضفة الغربية رفضاً لسياسات المنع الإسرائيلي والإبعاد عن المسجد الأقصى، حملت شعار "من حقي أن أصلي في الأقصى"، وذلك خلال مؤتمر عقدته في مركز وطن للإعلام برام الله.

وأعلن القيادي في الحركة فرج رمانة، خلال تقديمه لبيان صحافي، عن نية حماس تنظيم مسيرة جماهيرية في رام الله لنصرة الأقصى، والعمل على إقامة مهرجان مركزي خلال الأيام القادمة، تحت شعر الأقصى في خطر.

وطالب رمانة السلطة الفلسطينية والرئيس عباس بـ"إطلاق الحريات وكف اليد عن أحرار الأقصى وعدم الوقوف بوجه فعاليات الانتصار للأقصى، وعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية لتلك الفعاليات".

وقالت حماس إنها أطلقت موقعا الكترونيا لحملة الانتصار للأقصى، داعية الفلسطينيين للتواصل معها.

المؤتمر الصحفي