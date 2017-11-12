الحريري يكشف طبيعة علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، اليوم الأحد أن علاقته بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان “ممتازة”، في رده على ما تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

وقال في مقابلة مباشرة مع تلفزيون “المستقبل”، هي الأولى منذ تقديمه استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الحالي، أن العلاقة مع ولي العهد السعودي “ممتازة ومميزة” واللقاءات معه “كانت أكثر من ودية”.

وأضاف الحريري في حديثه عن علاقته بولي عهد السعودية: “أنا أعتبره أخًا لي، وهو يعتبرني أخًا له”، داعيًا الجميع إلى “عدم محاولة التدخل” بهذه العلاقة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل: “كل من يروج عن علاقة سلبية بالأمير محمد بن سلمان يحسدني على علاقتي المميزة به وجميع لقاءاتي به كانت ودية وأخوية”.

وأكد الحريري تمتعه بالحرية خلال تواجده في المملكة نافيًا احتجازه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية كما يشاع، قائلًا: “منذ لحظة وصولي إلى السعودية كنت متواجدًا في منزلي وليس في أي مكان آخر”.

وشدد على أن “المملكة العربية السعودية تساعد لبنان اقتصاديًا على جميع الأصعدة، بينما إيران لم تقدم شيئًا للبلد”، على حد تعبيره، منوهًا إلى أنه “لا يمكن أن نستمر في لبنان بظل تدخلات حزب الله وإيران بالدول العربية”.