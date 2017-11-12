بيع حبة من فطر “الكمأة” في مزاد علني بـمبلغ خيالي

اشترى مواطن صيني حبة من فطر “الكمأة” البيضاء تزن 850 غراماً، بنحو 87 ألف دولار أمريكي، وذلك عبر مشاركته هاتفيًا بمزاد “ألبا” العالمي للكمأ الأبيض في إيطاليا، اليوم الأحد.

وعقّبت “إيزابيل جيانيكولو” من المركز الوطني لدراسة “الكمأة” ومقره البرازيل، أن سعر “الكمأة” في المزاد كان رمزياً، ولم يعكس بالضرورة سعرها في السوق.

وبيَّنت أن الظروف المناخية الجافة العام الحالي، أدّت إلى ارتفاع سعر فطر “الكمأة” ليصل إلى 6 آلاف يورو ما يعادل حوالي 7 آلاف دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، بدلاً من 3 آلاف يورو، ما يعادل 4000 دولار أمريكي في العام الماضي.

وأوضحت “جيانيكولو” أن الجفاف الذي حلَّ مؤخراً أثّر على الكمية، ولكن ليس على نوعية الكمأة، مضيفة أنه “رغم تحسن الطقس مؤخراً، إلا أنه من غير الواضح أنه سيكون عاماً رائعاً لإنتاج الكمأة”.

يشار إلى أن مزاد “ألبا” العالمي للكمأ الأبيض يعد الأكثر شهرة في إيطاليا، ويُنظّم منذ 90 عاماً داخل قلعة “غرينزان كافور” الواقعة في مدينة بيدمونت شمال غرب إيطاليا.

يذكر أن “الكمأة” هو فطر برّي موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمترًا تحت الأرض ويستخدم كطعام، وعادة ما يتراوح وزن حبة “الكمأة” الواحدة من 30 إلى 300 غرام، ويعتبر فطر “الكمأة” من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، حيث ينمو على شكل درنة البطاطا في الصحارى.