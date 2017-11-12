بالفيديو.. مدير “MBC” علي جابر يودّع داوود الشريان برسالة مؤثرة

وجَّه مدير مجموعة قنوات “MBC” اللبناني علي جابر، اليوم الأحد، رسالة للإعلامي داوود الشريان قبيل الحلقة الأخيرة التي قدّمها عبر برنامج ” الثامنة”.

وقال “جابر” عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع “تويتر”: ” أنت خسارة لـ mbc، ولكنك مكسب للسعودية، وستكون رافعة كبيرة للإعلام السعودي، وأنت من أنبل الناس لتحمّل تلك المسؤولية”.

وأضاف جابر:”أعتذر لك عن كل ما بدر مني، وأنت الأخ، والصديق، والقدوة.. وسنبقى إخوة لك، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، والله يقدّرك على تحمل المسؤولة”.

وقرّر “الشريان” إنهاء أكثر من 5 سنوات قضاها مقدماً لبرنامج القناة الشهير “الثامنة”.

وذكرت مصادر سعودية أن “الشريان” سيتولّى منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة بداية من الشهر المقبل، حيث عُهد إليه بمهمة إصلاح وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية الأبرز في المملكة.

يشار إلى أن “الشريان” بدأ العمل في الصحافة العام 1976، وتخرّج في جامعة الملك سعود بتخصص الصحافة، وقدّم عدة برامج في الإذاعة والتلفزيون، منها برنامج “الثانية” على إذاعة (ام بي سي إف إم)، وبرنامج “الثامنة” على قناة (إم بي سي).

وتقلد “الشريان” عددًا من المناصب في عدة صحف مرموقة، حيث عمل في جريدة “الجزيرة” العام 1976، ثم التحق بمجلة “اليمامة” العام 1977، وأصبح مديرًا للتحرير فيها، قبل أن يصبح أول مراسل لوكالة “إسوشيتد برس” في السعودية في العام 1980.

وتدرّج “الشريان” في المناصب الإعلامية حتى التحق بتلفزيون دبي في العام 2004 وقدّم برنامجًا سياسيًا أسبوعيًا باسم “المقال”، وفي أكتوبر 2006 أصبح نائبًا لمدير عام قناة العربية، ومديرًا عامًا لمجموعة (إم بي سي) في السعودية، وعضوًا في مجلس إدارة قناة “العربية”، ومجلس إدارة مجموعة (إم بي سي)، ثم تولّى رئاسة تحرير موقع “العربية نت” في 2009.