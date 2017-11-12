بالفيديو.. كيف كان داوود الشريان يناقش القضايا الساخنة على “MBC”؟

نشر الحساب الرسمي على “تويتر” لبرنامج “الثامنة” الذي يقدمه الإعلامي السعودي البارز داوود الشريان على قناة “إم بي سي”، فيديو يظهر مختارات مختلفة من حلقات البرنامج الشهير.

ويُظهر الفيديو من خلال لقطات متنوعة كيف كان “الشريان” يتعامل ويناقش أهم القضايا الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والبيئية، والخدماتية، في السعودية.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، حيث أشاد البعض بجهود “الشريان” في معالجة قضايا محلية مهمة، واستغل البعض الآخر الفرصة للتعبير عن حبهم للشريان، في حين تمنَّى البعض التوفيق للشريان في مهمته الجديدة.

وغرَّد أحد النشطاء قائلًا: “أفضل موقع له رئيس نزاهة.. والله مبدع داوود”، فيما غرَّد آخر بقوله: “الله يوفقه، لقد حلَّ قضايا عجز البعض عن حلها، وكفَّى، ووفَّى، وستبقى له ذكرى لدى الناس، و نتمنَّى له النجاح في مهمته المقبلة، وننتظر منه إنجازًا آخر مفيدًا”.

ويأتي الفيديو بعدما أنهى “الشريان” عمله مع مجموعة “mbc” في آخر حلقة قدَّمها الليلة من برنامجه الشهير “الثامنة”.

وسيتولّى “الشريان” منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية بداية من الشهر المقبل، حيث عُهد إليه بمهمة إصلاح وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية الأبرز في المملكة.