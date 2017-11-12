على أنغام “ودعتك يا مسافر”.. “MBC” تودع داوود الشريان بفيديو مؤثر

ودعت قناة “إم بي سي” السعودية، مساء الأحد، الإعلامي البارز، داوود الشريان على طريقتها الخاصة، بعد أن قرر إنهاء أكثر من 5 سنوات قضاها مقدماً لبرنامج القناة الشهير “الثامنة”.

ونشر حساب “الثامنة” الرسمي على “تويتر”، مقطعاً مؤثراً لنهاية الحلقة الأخيرة من البرنامج التي قدّمها الشريان قبل أن يغادر الإستوديو.

وعلى أنغام وكلمات أغنية “ودعتك الله يا مسافر” للفنان محمد عبده، لاحقت عدسة كاميرا البرنامج، الإعلامي الشريان وهو يغادر الاستدويو بعد أكثر من 900 حلقة قدّمها منذ انطلاقة البرنامج العام 2012.

وكانت الحلقة الأخيرة من البرنامج مخصصة بالكامل للحديث عن تاريخ البرنامج ومقدمه، حيث شهدت مشاركة كبار إعلاميي المملكة الذين أشادوا بالشريان وبما حققه من نجاح في تجربته تلك.

والشريان واحد من أشهر إعلاميي السعودية، وقبل تفرغه لبرنامج الثامنة المخصص لمناقشة قضايا المجتمع السعودية الداخلية، عمل في عدة مؤسسات إعلامية سعودية وعربية، فيما يرجح أن يتولى في الفترة المقبلة رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.