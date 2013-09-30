أول ظهور رسمي لبوتفليقة بعد مرضه

الجزائر- (خاص) من سهيل الخالدي

في خطوة طال إنتظارها مدة عشرة أشهر ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفقة مجلس وزرائه كاملاً الذي يعقد عادة برأسته لكنه لم يعقده طوال فترة مرضه ونقاهته، إلا الأحد الماضي.

وقد ظهر الرئيس جالسا على كرسي عادي غير متحرك والوزراء خلفه في صورة تذكارية، وكان بوتفليقة قد وصل في سيارة دون حراسة إلى القصر الرئاسي في منطقة المرادية قادماً من منزله في شارع البشير الأبراهيمي بمنطقة الأبيار غير البعيدة.

و أظهرت الصور في نشرة الثامنة الأحد على القناة التلفزيونية الجزائرية الحكومية الصور وهو يدير الجلسة بصوت خافت نسبياً.

وقد اقر 7 مشاريع معروضة على المجلس خلال ساعتين ونصف استغرقتها الجلسة التي لوحظ فيها تجاوزا لبعض المظاهر البروتوكولية.

وقد صدر بيان عن رئاسة الجمهورية جاء فيه أن الرئيس ناقش مع الوزراء عدة قضايا مثل الوضع ألأمني في دول الجوار وسير العمل في بعض المشروعات كما انه اصدر توجيهات بخصوص التحضير للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

أما المصادر الأخرى فقالت أن الرئيس خرج خلال الجلسة عن النص و قام بتعليقات على بعض المداخلات على شكل نكت خفيفة عرف بها في حياته العامة.

وبعقده هذه الجلسة لمجلس الوزراء يكون الرئيس بوتفليقة قد انهى تماما موجة الشائعات والأقاويل حول صحته التي استمرت طوال الأشهر الماضية .