إحداها تتعلق بصناعة السيارات.. الجزائر وفرنسا توقّعان اتفاقيات تعاون اقتصادي

وقّعت الجزائر وفرنسا، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات للشراكة والتعاون في مجالات اقتصادية تتعلق بصناعة السيارات والزراعة والطاقة الكهربائية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية المعروفة اختصارًا بـ”كوميفا”، والتي عُقدت اليوم، في الجزائر العاصمة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات بحضور وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونظيره الفرنسي جون إيه لودريان، إضافة لأعضاء في حكومتي البلدين.

وأفادت الوكالة الجزائرية أن الاتفاقية الأولى تتعلق بإقامة وحدة مختصة بتركيب وتجميع السيارات من نوع “بيجو”، في محافظة “وهران” الساحلية، غربي البلاد.

ووفق كريستوف كيمار، مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجمع “بيجو سيتروان” الفرنسي لصناعة السيارات، فإنه سيتم استثمار 100 مليون يورو، لإنشاء وحدة تجميع السيارات.

وأشار إلى أن الوحدة ستوفر نحو 1000 فرصة عمل، وستنتج نموذجين من السيارات في عام 2018 بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 25 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن تصل إلى 75 ألف سيارة في السنة الرابعة.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق ببروتوكول لإنشاء مجمع مشترك لتصدير الفاكهة والخضراوات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتفاق على الشراكة بين البلدين في مجال الإنتاج الفلاحي البيولوجي.

وتخص الاتفاقية الأخيرة مشروع مشترك بين المجمع الحكومي الجزائري “إيلاك الجزاير”، ومجمع “شنايدر” الفرنسي لصناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط: المنخفض، والمتوسط، والعالي.

يشار إلى أنه تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية في العام 2013؛ لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.

وتبلغ قيمة المبادلات التجارية السنوية بين الجزائر وباريس 8 مليارات يورو، فيما ينشط في الجزائر نحو 450 شركة فرنسية توظّف 40 ألف شخص بصورة مباشرة، و100 ألف بصورة غير مباشرة، بحسب بيان سابق للسفارة الفرنسية لدى الجزائر.