الهليكوبتر المدنية الروسية تلقى رواجًا في الشرق الأوسط

قال الرئيس التنفيذي لشركة “مروحيات روسيا”، اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار النفط؛ عزز الطلب على طائرات الهليكوبتر المدنية، في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، متوقعًا أن يرفع ذلك حصة تلك الطائرات من المبيعات العالمية للشركة إلى 50%، في غضون 3 إلى 5 أعوام.

وتباطأ الطلب على طائرات الهليكوبتر المدنية، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية؛ جراء هبوط أسعار النفط، وما تبعه من تقليص إنفاق الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في عامين، مقتربًا من 65 دولارًا للبرميل.

وتشكل طائرات الهليكوبتر المدنية حاليًا، نحو 35% من المبيعات العالمية للشركة الروسية، المملوكة للدولة، وتسهم طائرات الهليكوبتر العسكرية بنسبة تتجاوز 60%.

وقال أندريه بوجينسكي، خلال معرض دبي للطيران، إن “أسعار النفط ترتفع، ولذا يمكن أن نتوقع زيادة الطلب؛ لخدمة الحقول البحرية، فضلًا عن الاستخدامات الطبية والأغراض العامة”.

وتابع أنه يوجد حاليًا 80 طائرة هليكوبتر مدنية، من بين نحو 800 طائرة هليكوبتر روسية تحلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهرت إيران اهتمامًا بطائرات هليكوبتر للأغراض الطبية. وقال بوجينسكي، إنه لم يجر توقيع عقود بعد، لكن من المحتمل أن تحتاج إيران لأكثر من 50 طائرة لهذا الغرض.