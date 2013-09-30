ضبط جامعيات مصريات يعملن في الدعارة

القاهرة ـ تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في مصر من إلقاء القبض على مسجلة آداب تدير مسكنها لممارسة الرذيلة مستخدمة الطالبات الجامعيات مقابل مبالغ مالية.
وفي التفاصيل تلقت مديرية الأمن بالدقهلية إخطارا من قسم حماية الآداب يفيد بضبط امرأة تستخدم طالبات جامعيات وتستغل حاجتهن الماسة إلى المال.
المرأة المذكورة متهمة سابقا في العديد من قضايا الآداب "ممارسة دعارة- تسهيل دعارة"، لكنها لم تترك عملها، بل عادت لتستخدم مسكنها مرة أخرى للغرض ذاته.
وتم ضبط المتهمة ومعها عدد من الطالبات الجامعيات أثناء ممارستهن للرذيلة داخل مسكن المتحرى عنها.
وأحيل ضبط بالحادثة إلى المحاكم المختصة.