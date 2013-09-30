ضبط جامعيات مصريات يعملن في الدعارة

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المرأة التي تدير شبكة الدعارة متهمة سابقا في العديد من قضايا الآداب، وعادت لتستخدم مسكنها مرة أخرى للدعارة، إذ تقدم طالبات جامعيات لراغبي المتعة الجنسية.