“إيرباص” و”بيونغ” تقتربان من صفقات في “معرض دبي” قيمتها 30 مليار دولار

بدأ التنافس على طلبيات الطائرات ،في اليوم الأول لـ”معرض دبي للطيران“، اليوم الأحد، مع استعداد شركة الطائرات الأوروبية “إيرباص” ،ومنافستها الأمريكية “بوينغ” ؛لإبرام صفقات تصل قيمتها لنحو 30 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تعلن “إيرباص” عن طلبية جديدة بقيمة 16 مليار دولار ،بالسعر المعلن للطائرة “أيه 380″، أكبر طائرة ركاب في العالم من “طيران الإمارات” ؛لتحيي برنامج المبيعات الضعيف للطائرة العملاقة.

غير أن مصادر مطلعة قالت: “إن “بوينغ” ستحاول تخطي منافستها الأوروبية، باقتناص طلبية كبيرة مفاجئة قيمتها بين 12 و13 مليار دولار للطائرة “787-10 دريملاينر”.

وقالت المصادر: “إن “بوينغ” تقترب ،اليوم، من إبرام صفقة لبيع نحو 40 طائرة من النسخة الأطول من عائلة “دريملاينر” لطيران الإمارات أيضًا”. وامتنعت ،”إيرباص” و”بوينغ“، عن التعقيب.

وتتفوق “بوينغ” على “إيرباص” في مستهل أكبر معرض للصناعة في الشرق الأوسط ؛باستحواذها على نحو 65% من إجمالي الطلبيات، التي أعلنت عنها الشركتان العملاقتان منذ بداية العام.

وتسعى “إيرباص” لدعم الطائرة “ايه 380” ،التي تراجعت مبيعاتها بعد 10 سنوات من دخولها الخدمة، وذلك لصالح طائرات أصغر، لكنها على نفس القدر من الكفاءة في الرحلات الطويلة.

ومن المرجح أن تبرم “طيران الإمارات” صفقة لشراء بين 36 و38 طائرة من طراز “ايه 380” ،بعدما اتفقت “إيرباص” على إعادة شراء طائرات “إيه 380 ” الأقدم من “طيران الإمارات”. وقال شخص مطلع: “سيتضمن الأمر بعض المقايضات.”