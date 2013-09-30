مفاجآت أبو تريكة في اختيار أفضل 11 لاعبا

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أبو تريكة يستبعد ثنائي ريال مدريد الأغلى في العالم من قائمة أفضل 11 لاعبا ولم يختر أي لاعب من بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.