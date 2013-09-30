مفاجآت أبو تريكة في اختيار أفضل 11 لاعبا

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
حلت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية ضيفا، على تدريب النادي الأهلي الذي أقيم بستاد مختار التتش بالجزيرة الاثنين.
وطلب مجدي عبد الغني اللاعب الدولي المصري السابق ورئيس الجمعية من محمد أبو تريكة لاعب الأهلي اختيار قائمة بأفضل 11 لاعب كرة قدم في العالم.
وجاءت اختيارات أبو تريكة كالآتي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير "بايرن ميونخ".
في خط الدفاع: خوردي ألبا "برشلونة"– فينسنت كومباني "مانشيستر سيتي" – تياجو سيلفا "باريس سان جيرمان" – فيلب لام "بايرن ميونخ".
في خط الوسط: يايا توريه " مانشيستر سيتي" – إنييستا "برشلونة"– فرانك ريبيري "بايرن ميونخ".
في الهجوم: ميسي "برشلونة" – نيمار "برشلونة"– فالكاو "موناكو".
وبذلك استبعد أبو تريكة ثنائي ريال مدريد الأغلى في العالم من قائمة أفضل 11 لاعبا في مفاجأة كبيرة، كما لم يختر أي لاعب من بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.