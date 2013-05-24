مرسي يقلد القذافي ويشارك في حملة تمرد!

إرم – (خاص) محمد عبد الحميد

في تطور غريب من نوعه، نشرت أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سبيل السخرية والتهكم، صورة للرئيس محمد مرسي منضماً للحملة التي تطالب بالانتخابات المبكرة.

وجاءت الصورة للسخرية من الأرقام التي يدلوا بها القائمين على حركة تمرد، على أن ملايين المصريين قد قاموا بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بسحب الثقة من محمد مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة!.

الصورة قوبلت بالسخرية من رواد موقع "الفيسبوك"، وانهالت تعليقاتهم لتسخر من مرسي وحزبه وجماعته، ودفعت بالبعض لتشبيهه بالرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" الذي أطاحت بحكمة ثورة 17 فبراير، عندما سخر من النشطاء الليبيين، عندما دعوا لثورة غضب ضد النظام الفاسد فخرج عليهم في خطاب تلفزيوني قائلا: أنهم يدعون للثورة ضد الفساد، وعن نفسي سوف أشارك معهم في الثورة لإسقاط الحكومة، وتطهير البلد من الفساد وأدعو كل الليبيين للخروج معي في تلك الثورة".

ملايين المصريين ممن شاهدوا صورة تمرد مرسي قالوا إنه يسير على نفس خطى القذافي، وأن شباب مصر الأحرار سوف يطاردونه وجماعته" بيت بيت، حارة حارة، زنقة زنقة، شبرشبر، دار دار، فرد فرد!".