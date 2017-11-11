العثور على أسماك قرش نادرة عمرها 80 مليون عام (صور)

عثر علماء طبيعة قبالة ساحل الغرب في البرتغال، على أسماك قرش نادرة، يعود عمرها إلى نحو 80 مليون عام، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن تلك الأسماك تعد واحدة من أقدم الأسماك التي لا تزال متواجدة إلى الوقت الحاضر، حيث يعود عمرها إلى نحو 80 مليون عام، أي إلى عصور ما قبل التاريخ، وهو ما أثار دهشة العلماء.

ولا يُعرف عن تلك الأسماك سوى القليل، حيث تشبه بجسمها ثعبانًا طويلاً، فيما تمتلك فكاً دائرياً يحتوي على 300 سن، وتنتمي إلى مجموعات “أسماك القرش ذات الخياشيم الإضافية والأفواه الكبيرة، ولها أعين على جانب رؤوسها، وزعانف على ظهرها اللامع”.

وقال باحثون إنه تم اصطياد تلك الأسماك على عمق 2.300 قدم قبالة منتجع بورتيماو في البرتغال، فيما عرفت باسم “القرش المزركش”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صيد أسماك قرش غريبة، حيث أُعلن في وقت سابق اصطياد نوع من أسماك القرش المصقولة في روسيا.