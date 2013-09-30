أمريكا لن تخفض قواتها في كوريا

بانمونجوم (المنطقة منزوعة السلاح في كوريا) ـ تفقّد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل المنطقة منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية الإثنين على مرأى من جنود كوريا الشمالية في بعض الأحيان وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لا تعتزم خفض قوتها البالغ قوامها 28500 جندي في الشطر الجنوبي رغم قيود الميزانية.

وقال هاجل بعد جولة في مبنى من طابق واحد حيث تجرى المحادثات مع الكوريين الشماليين في قرية بانمونجوم الحدودية "ربما هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي يوجد به خطر مواجهة دائم".

وأثناء سير هاجل داخل المبنى المشرف على خط التقسيم بين الشمال والجنوب كان جنديان كوريان من الشمال يصوران تحركات وزير الدفاع الأمريكي من النوافذ.

وقال هاجل للصحفيين "ليس هناك هامش للخطأ هنا.. إنه موقع بالغ الأهمية يتعين أن ننتبه له".

وزار هاجل كذلك موقع أوليت للمراقبة في المنطقة منزوعة السلاح وأطل منه على واد في كوريا الشمالية وتلقى إفادة من وزير الدفاع الجنوبي كيم كوان جين. وسمي الموقع على اسم جوزيف اوليت الذي فاز بوسام الشرف في الحرب الكورية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة منزوعة السلاح في أول أيام زيارة تستمر أربعة أيام لكوريا الجنوبية احتفالا بالذكرى الستين للتحالف الأمني المشترك بين البلدين.