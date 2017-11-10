ترامب يوجه رسالة تجارية قوية في اجتماع آسيا والمحيط الهادي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة قوية بخصوص التجارة خلال اجتماع دول آسيا والمحيط الهادي في فيتنام اليوم الجمعة، قائلا إن واشنطن لم يعد بإمكانها التساهل في الانتهاكات التجارية المستمرة، وستصر على سياسات التجارة العادلة والمتكافئة.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق ثنائي مع أي دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولكن فقط على أساس “الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة”.

ورغم أن ترامب كان يتحدث في اجتماع على هامش قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، أشار الرئيس الأمريكي أكثر من مرة إلى منطقة المحيطين الهادي والهندي وتطرق إلى أهمية الهند في كلمته.