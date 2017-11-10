ماجد المهندس يرد على شائعة سحب الجنسية السعودية منه بطريقة ساخرة

علّق الفنان ماجد المهندس، لأول مرة على شائعات سحب الجنسية السعودية منه، والتي تم تداولها على نطاق واسع إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

وقام ماجد المهندس بنشر جزء من أغنيته “اشاعة وداعتك” عبر صفحته بموقع “تويتر”، وعلّق قائلاً:” إشاعة وداعتك والله إشاعة حكي العذال ما ينفع سماعه”.

وتسببت تغريدة النجم العراقي في انقسام حاد بين جمهوره، إذ اتهمه البعض بإنكار وطنه الأم العراق، وطالبوه بالاعتزاز بجنسيته الأصلية مثلما يعتز بالجنسية السعودية.

في حين رفض البعض الهجوم عليه، وأكدوا أنه يحترم العراق والسعودية معًا، ولا ينكر أصوله ولا يتهرب منها إطلاقًا.

وعادت الشائعات بسحب الجنسية السعودية من الفنان العراقي ماجد المهندس، لتلاحقه مجددًا بعد انتشار الخبر بشكل مفاجئ.

ومُنح ماجد المهندس الجنسية السعودية في العام 2010، وفي العام 2011 ترددت أنباء عن سحبها منه، على اعتبار أنه حصل عليها دون مرسوم ملكي، وهو ما نفاه آنذاك مدير أعماله فائق حسن .