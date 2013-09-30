ويلشير يضم عنصرا جديدا لعائلته

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النجم الإنكليزي يظهر في الصورة التي نشرها عبر صفحته على "تويتر" مرتديا ملابس متطابقة مع ابنته الصغيرة.