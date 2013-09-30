ويلشير يضم عنصرا جديدا لعائلته

(خاص) من بلقيس دارغوث - لم ينتظر لاعب أرسنال الإنكليزي جاك ويلشير ليخبر العالم بأنه رزق بابنة جديدة أسماها دليلة، فنشر صورة لهما سويا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب "مرحبا بها إلى هذا العالم".
ولحقت بتغريدة النجم الإنكليزي مئات التهاني على إضافته الجديدة لناديه الشخصي وعائلته المكونة من صديقته لورين نيل وإبنهما الأول آرشي الذي ولد عام 2011.
وظهر ويلشير في الصورة مرتديا ملابس متطابقة مع ابنته الصغيرة وإن اختلفت الألوان, وكتب على موقعه يوم الجمعة:"أشعر بالنعمة هذا الصباح".
وأضاف: "الكلمات لا تستطيع أن تشرح، دليلة غريس ويلشير أهلا بك إلى العالم أيتها الجميلة".
ويعتبر ويلشير من أهم لاعبي منتصف الملعب سواء في آرسنال أو المنتخب الإنكليزي.