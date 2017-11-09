وزير تونسي لـ”إرم نيوز”: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 750 مليون دولار

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بلغت 750 مليون دولار، وهو ما ساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل.

وصرح العذاري لـ “إرم نيوز”، بأن الاستثمارات الأجنبية، ساهمت في خلق نحو 400 ألف فرصة في تونس، مشيرًا إلى أن الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار، الذي بدأت أعمالها في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تمثل فرصة هامة، لجعل تونس وجهة استثمارية وتنافسية، رغم الصعوبات التي تعاني منها.

وتبحث تونس في المنتدى، عن مصادر مالية جديدة، تمكنها من تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، التي تجعلها تتجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة.

وأوضح أن موقع تونس الاستراتيجي، بين أفريقيا وأوروبا، وعلاقاتها مع دول الجوار، ساهمت في جعلها وجهة أساسية للاستثمار، وأعرب عن أمله في أن ينجح منتدى تونس للاستثمار، في دورته الحالية، في توفير مساعدات واستثمارات للبلاد، تمكنها من تجاوز أزماتها.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أكد الثلاثاء، على أن المنتدى، سيسهل عقد لقاءات شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين، وممثلين عن حوالي 400 مؤسسة أجنبية؛ للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في تونس، خاصة المتعلقة بالقطاعات الواعدة، ذات القيمة المضافة العالية.

وكان المنتدى الدولي للاستثمار “تونس 2020“، الذي انعقد في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، في العاصمة التونسية، قد شهد تعهدات صادرة عن مختلف الأطراف الداعمة، بتقديم حوالي 14 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد التونسي، لكن معظم التعهدات، لم تجد طريقها إلى التنفيذ،على الرغم من مرور نحو سنة من إطلاقها.

ويواجه الاقتصاد التونسي حالياً، صعوبات مالية كبرى، في ضوء توصيات صندوق النقد الدولي، بخفض كتلة الأجور في القطاع العام من 14 إلى 12%، والضغط التدريجي على عدد الموظفين الحكوميين، كي لا يتجاوز حدود الـ 500 ألف موظف، في حين يقدر حاليًا بنحو 630 ألف موظف.