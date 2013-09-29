ورشة لــ " القراءة المسرحية" في الشارقة

الشارقة ـ تنطلق الأحد بمعهد الشارقة للفنون المسرحية ورشة " القراءة المسرحية" التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام ويشرف عليها الكاتب والمخرج المسرحي الأردني غنام غنام.

والورشة التي تستمر عشرة أيام بواقع ثلاث ساعات يوميا تأتي في ختام برنامج تدريبي استهلته إدارة المسرح بالدائرة منذ بداية العام ونظمت خلاله ورشات عدة في الإخراج والتمثيل والإضاءة والكتابة واستعانت بأساتذة مسرح من داخل وخارج الدولة لتنشيطه.

وتعتمد ورشة القراءة المسرحية صيغة تدريبية مفتوحة على القراءة والنقاش بين المشرف والمتدربين، حيث سيأتي كل مشارك بنص مسرحي كامل من انجازه أو من انجاز سواه، أو بمشهد من نص مسرحي أو حتى تخطيط أولي لكتابة نص مسرحي ويقدمه في الورشة ومن ثم يجري النقاش حوله بين المشاركين للوصول إلى مزاياه أو اشكالياته الفنية والدلالية.

وفي بيان صحفي صادر من الدائرة، وصل "ارم نيوز" نسخة منه، أوضح أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح أن الورشة تتكامل مع مسابقات الكتابة المسرحية التي تنظمها الدائرة والتي تسعي عبرها إلى تقديم المزيد من الكتّاب الشباب ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار بورحيمة إلى الخصوصية التي تتميز بها قراءة النص المسرحي، مشيرا إلى أن النص المسرحي ينطوي علي مستويين؛ فهو يكتب ليُقرأ وليعرض على الخشبة أيضا، ومن هنا يختلف النص المسرحي عن بقية النصوص التي تكتب لنقرأها فقط كالرواية والقصة والسيرة وسواها من أجناس ابداعية، وبالتالي، كما بيّن بورحيمة، فإن قراءة النص المسرحي تختلف عن القراءات الأخرى، وتتطرق الورشة إلى هذه الفروق كما تسعي إلى تمليك المشاركين العديد من المفاتيح الأخرى ليس لقراءة النصوص المسرحية فقط إنما لمناقشتها وفحصها واكتشاف عناصر القوة والهشاشة فيها.."

وذكر بورحيمة ان إدارة المسرح تولي عناية خاصة بالكتابة المسرحية وتبذل أغلب برامجها التدريبية لاكتشاف كتاب جدد وإثراء المكتبة المسرحية بالرؤى المبدعة والمتقدمة، كما تنظم ملتقى سنوي للكتابة المسرحية يحل هذه السنة نهاية الشهر المقبل [30/31 أكتوبر] بمشاركة كتّاب من داخل وخارج الدولة.

وقدم مشرف الورشة غنام غنام العديد من النصوص المسرحية للمكتبة العربية ولقد مزج في تجربته المسرحية التي بدأت منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، بين الكتابة والاخراج والتمثيل وهو يعمل حاليا في الهيئة العربية للمسرح بالشارقة.