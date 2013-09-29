صور لا يود نجوم هوليوود أن تروها

بلقيس دارغوث - رغم شهرتهم العالمية وحيازتهم لكل ما يتمناه إنسان من النجاح والتألق، لكن بعض نجوم هوليود يطلقون العنان لرغباتهم ونزواتهم ويضعفون أمام حياة السهر والحفلات وتناول المشروبات الكحولية لدرجة فقدان الوعي في أماكن عامة وخاصة على حد سواء.

وخارج قاعة الاحتفال هذه أو تلك يترصد لهم "صيادون" من مصوري البابراتزي، الذين يرصدونهم لساعات طوال قبل أن ينهمروا عليهم بفلاشات كاميراتهم لبيعها لاحقا للصحف الفنية والصفحات الصفراء.

ولأنهم نجوم وغالبا ما يراهم الجمهور بأبهى حلتهم، فتأتي هذه الصور مثيرة وصادمة في نفس الوقت، حين يكونون في أضعف لحظاتهم مستسلمين للمجهول وغير مبالين بما يدور من حولهم.

وفي ما يلي مجموعة صور لعدد من نجوم هوليوود منهم بيونسيه ودرو باريمور ونعومي كامبل وكريستينا اغليرا وليندساي لوهان وكايت موس وغيرهم الكثير.