“نوتيلا” تثير غضب عشاقها بعد الكشف عن مفاجأة صادمة

أصابت شركة “فيريرو” مصنعة شوكولاتة “نوتيلا” الشهيرة، عشاقها بصدمة شديدة، وأثارت ردود فعل واسعة، وغاضبة حول العالم، بعدما أقرت بالفعل بتلاعبها بمقادير الوصفة المتعارف عليها لدى عشاقها.

واعترفت الشركة ،التي تشتهر بمنتجها المكون من مزيج الشوكولاتة والبندق، بأنها غيرت وصفة “نوتيلا” بعد تقرير صادر عن “مجموعة المستهلكين الألمانية”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جمعية حماية المستهلك في هامبورغ الألمانية، نشرت منشورًا عبر فيسبوك قالت فيه: “إن عبوة المنتج باتت تحتوي على ما نسبه 8.7% من مسحوق الحليب المجفف الخالي من الدسم، مقابل ما نسبته 7.5% سابقًا، وارتفعت كذلك نسبة السكر من 55.9% إلى 56.3%”.

وأكدت الشركة على أنه “رغم ذلك ما تزال جودة المنتج كما هي، وأن خصائص الوصفة الأخرى هي نفسها، مبررة تلك الخطوة بأنها قامت بإجراء تعديل على منتجها، كما تقوم شركات أخرى بذلك”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “جمعية حماية المستهلك رأت رغم ذلك، أن لون المنتج أصبح أخف بسبب تغيير الشركة المصنعة للوصفة، مرجحة أن تغير لون الشوكولاتة جاء نتيجة إضافة مزيد من الحليب المجفف للمنتج على حساب الكاكاو”.

واتجه عشاق “نوتيلا” حول العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن صدمتهم حيال تغيير مقادير الوصفة المحببة لديهم ،واعتادوا عليها، دون أن تكشف الشركة عن ذلك رسميًا، لدرجة جعلت بعض المستهلكين يصفون ذلك الخبر بأنه “كذبة أبريل”، بسبب عدم رغبتهم في تصديق تلك الخطوة.

وواجهت “فيريرو” انتقادات أخرى في المجر، بعدما أكدت “وكالة سلامة الأغذية” هناك على أن “شوكولاتة نوتيلا باتت تختلف في قوامها عن تلك المنتجة في النمسا”.

وليست هذه المرة الأولى ،التي تجابه فيها “فيريرو” مشاكل تتعلق بمنتجها الأشهر في العالم، حيث سبق أن ثارت فضيحة حول إمكانية أن تسبب “نوتيلا” الإصابة بمرض السرطان، بسبب زيت النخيل المدرج ضمن مقوماتها، الذي يعتبره الخبراء أسوأ أنواع الزيوت المصنعة.