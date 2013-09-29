العريان يدعو للحوار مع عودة مرسي

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إن وطننا في أزمة حقيقية تسبب فيها الانحراف عن المسار السياسي والاتجاه نحو الانقلاب العسكري.

وأضاف: "نحن في حاجة إلى أن نعلي قيم الحوار والتفاهم والتسامح والعمل السياسي وآليات الديمقراطية، وعلى كل من شارك في الانقلاب الذي تحول إلى انقلاب دموي في رمسيس ورابعة الاعتراف بما حدث.

وأكد العريان في كلمته التي بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر أن نقطة البداية للخروج من الأزمة الطاحنة، التي تمتد إلى الاقتصاد والنسيج الوطني والقطاع السياحي، هي أن يعترف الانقلابيون أنهم ارتكبوا خطيئة كبرى وانحازوا لفصيل ضد فصيل، ثم يأتي الحوار بعد استعادة الثقة وإلغاء ما ترتب على هذا الانقلاب من خلال إطلاق سراح كل ممن تم اعتقالهم وإجراء تحقيقات نزيهة.

وأضاف: "يجب التحقيق في مذابح فض الاعتصامات وعودة الرئيس والشرعية التي تم انتهاكها لاستكمال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الشرعي محمد مرسي، لا خارطة قائد الانقلاب التي عطلت الدستور وعزلت الرئيس".

وطالب العريان ما أطلق عليهم الانقلابيون الاعتراف بأخطائهم ومحاسبة المخطئين لبدء حوار على أساس عودة مرسي، لافتا إلى أن مصر تعيش حربا حقيقية لإعلاء إرادة الشعب، منتقدًا المنح التي تأتي لمصر من دول الخليج بعد عزل مرسي، مطالبًا أن تكون مصر قائدة المنطقة العربية ولا يتصدق عليها أحد ببضع مليارات من الدولارات.

وأنهى كلمته بالتأكيد على عودة الرئيس الشرعي لاستكمال خارطة الطريق الحقيقية، وأن يحاكم كل من شارك في إسالة الدماء، محاكمة عادلة أو استثائية أو ثورية.

وأوضح أنه بعد عودة الرئيس سيتم تشكيل لجنة حقيقية لتعديل الدستور بدلا من اللجنة الشوهاء، التي لا تستطيع الاتفاق على شيء، ولن تتفق على شيء"، حسب قوله.