نجل عبد الناصر يهاجم الإخوان المسلمين

القاهرة- (خاص) من عمرو علي ألمح المهندس عبد الحكيم نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلى وجود ثأر شخصي مازال عالقا في ذكراة الجماعة، وأن آثاره التي ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي لاتزال تحكم تصرفات تنظيم الجماعة حتى وقتنا الراهن، مؤكدا أن جماعة الإخوان مجرمين وقتلة، وقد سجنوا منذ عهد الملك وليس فى حقبة عبد الناصر فقط. وأوضح نجل الزعيم الذي إحتفل بذكرى وفاته ملايين المصريين على إختلاف طوائفهم، أن السبب الرئيسي وراء عداء الإخوان والزعيم يرجع الى أن حقبة ناصر لم يكن فيها التربة الملائمة لنمو نشاط الإخوان، حيث جاء عبد الناصر بمشروعه للقضاء على الفقر والجهل والمرض. وأضاف: "الإخوان نقموا على فترة حكم ناصر، لأنه لم يتح لهم الفرصة للمتاجرة بفقر وجهل المصريين وإستغلال الدين في ذلك، مشيرا إلى أن سياسة الإخوان هي إلقاء النار في الهشيم، فهم دائما يبحثون عن إستغلال حالة الفقر داخل المجتمع وإنحصار الطبقة الوسطى كي يبدأوا في الإنتشار داخل الدولة . وأكد نجل عبد الناصر الذي إستعاد المصريون السبت خطاباته وأحاديثه حول الطبقات الكادحة في مصر، أنه لابد أن تهتم الحكومة بتطبيق العدالة الإنسانية قبل أن تهتم بتطبيق العدالة الاجتماعية والإنتقالية. وأعاد عبد الحكيم نفس لغة وقاموس خطاب والده الزعيم الراحل قائلا : "إن الكرامة الإنسانية للمصريين هي الأمن القومي للدولة ولا يمكن التفريط فيها، مشيرا أن قرار الحد الأدنى للأجور هو قرار ثوري في الدرجة الأولى إنحاز لصالح الدولة ومطالب الثورة.