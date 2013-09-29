نجل عبد الناصر يهاجم الإخوان المسلمين

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عبد الحكيم عبدالناصر يؤكد أن حقبة والده لم يكن فيها التربة الملائمة لنمو نشاط الإخوان عندما جاء بمشروعه للقضاء على الفقر والجهل والمرض.