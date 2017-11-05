الأمن المغربي يعتقل طالبًا ضرب معلّمه بوحشية (فيديو)

اعتقلت السلطات المغربية، اليوم الأحد، طالبًا ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على معلمه بالضرب في إحدى مدارس مدينة “ورززات” جنوبي البلاد.

وسيخضع الطالب لبحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، غضبًا عارمًا في الشارع المغربي، لاسيما القطاع التعليمي، وسط مطالبات بضرورة وضع حد للاعتداء على المعلمين.

ويظهر الطالب البالغ من العمر 17 عامًا بمقطع فيديو، يضرب معلمه بعنف، فيما لم تفلح جهود زملائه لثنيه عن ذلك، رغم المحاولات المتكررة.

ورغم الضربات العنيفة التي تلقاها المعلم إلا أنه لم يتقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية، لكن مقطع الفيديو نبّه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى الواقعة، وسارعت بتسجيل شكوى ضد الطالب واعتقل على إثرها.