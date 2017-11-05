بينهم رجل أعمال.. مصر تمنع 3 خليجيين من السفر

منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 3 خليجيين من السفر، بينهم رجل أعمال، كانوا سيتوجهون على متن رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، بسبب سلوكياتهم أثناء صعود الطائرة.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة ، في تصريح صحفي، إن سلطات المطار ألغت سفر الركاب الثلاثة على الرحلة رقم (332) المتجهة إلى مدينة أبها السعودية، بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على أنفسهم وتشاجرهم مع الركاب قبل صعودهم الطائرة.

وأوضحت تلك المصادر أن “الثلاثة” تسببوا في حالة هرج على متن الطائرة أثناء صعود الركاب؛ ما دفع رجال الأمن إلى القبض عليهم، وإحالتهم لطبيب الحجر الصحي داخل المطار، للكشف على حالتهم.

واتضح بعد ذلك تناول الأشخاص الثلاثة كميات كبيرة من الخمور، وأوصى الطبيب في تقريره بوقف سفرهم خشية تصرفاتهم المنفلتة.

ولفتت المصادر إلى أن سلطات المطار منعت سفرهم، وأنزلت حقائبهم من الطائرة، فيما استكملت الطائرة رحلتها إلى المدينة السعودية دونهم.