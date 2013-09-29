صور.. دومينيك حوراني وابنتها بعدسة "إرم"

بيروت – (خاص) من شوقي عصام

التقطت عدسة "إرم" مجموعة من الصور الخاصة للنجمة اللبنانية دومينيك حوراني مع ابنتها "ديلارا" في منزلها بمنطقة الداون تاون في وسط بيروت.

"دومينيك" كشفت لـ"إرم" عن اتفاقها مع زوجها رجل الأعمال الإيراني على الطلاق، وذلك بعد وصول الحياة بينهما إلى طريق مسدود، بسبب رفضها هي وابنتها لبعد زوجها الدائم وأسفاره، مما جعلهما تعيشان بمفردهما نظراً لاهتمام زوجها بأعماله ومشروعاته على حساب الحفاظ على الأسرة.

"دومينيك" تحدثت عن ذلك خلال وجود زوجها الذي يمكث معها في نفس المنزل خلال هذه الأيام لرؤية ابنته، وقالت إنّ زوجها شخص محترم جداً ولم يسئ إليها قط، ولكن اهتمامه بعمله على حساب الحياة بينهما مهّد للطلاق الذي تم الاتفاق على إجراءاته، مؤكدة على تمسكها بحضانة ابنتها الصغيرة.

وتابعت "دومينيك" بأنّ الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاد العالم في عام 2008 أثرت على زوجها كثيراً بعد أن تكبد العديد من الخسائر التي جعلته مشغولاً بتعويضها وتحسين الوضع المالي لمؤسساته.