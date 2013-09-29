سر موت الموهبة محمد الشريف

القاهرة – تفاجأ جمهور محبي برنامج المواهب الشهير “Arabs Got Talent” بعد عرض مقطع فرقة "الأرجل الذهبية" التي أبهرت اللجنة بموهبتها وخفتها، بظهور إعلان بالأسود يهدي الحلقة لروح الطفل "محمد الشريف"، 13 عاماً، لوفاته ويدعو له بالرحمة.

وعلى الفور تفاعل الجمهور والمشاهدون مع الخبر وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي و"الانترنت" الخبر، وعبّروا عن حزنهم الشديد على موهبة كان ينتظرها مستقبل باهر وكبير، كما قالت له الفنانة نجوى كرم في حينها.

وفي تفاصيل وفاة نجم السيرك الصغير، قال الكابتن كمال المصري لاعب السيرك، وجدّ الطفل، أنّ محمد وافته المنية عقب تسجيله للحلقة.

مضيفا أنه كان ذاهبًا لصلاة الفجر، في مصر الشهر الماضي أغسطس/آب، فاستوقفه بعض الشباب الذين كانوا يلعبون الكرة في رمضان الماضي وطلبوا منه أن يذهب ليأتي بالكرة التي أطاحوا بها على محور ميدان لبنان، وأثناء عبوره الطريق صدمته سيارة وتوفي على الفور.

علماً أنّ الحلقة التي شهدت أداء محمد الشريف وجدّه كانت مسجلة مسبقاً.

وعبّر كمال المصري عن حزنه الشديد على هذا الطفل الذي وصفه بالابن والصديق الوفي داعيًا له بالرحمة والمغفرة.