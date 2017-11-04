مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا في فيتنام بسبب الإعصار دامري

أعلنت الحكومة الفيتنامية أن الإعصار دامري قتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، في وسط فيتنام وجنوبها، اليوم السبت، بعد اجتياحه البلاد وذلك قبل أيام فقط من بدء قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

ووصل دامري إلى البر في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي(2100 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، مثيرًا رياحًا وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، وأطاحت بأكثر من ألف سقف وأسقطت مئات من أعمدة الكهرباء واقتلعت أشجارًا.

وقالت لجنة البحث والإنقاذ بفيتنام، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا فُقدوا، كما انهار أكثر من 370 منزلًا. وتم إجلاء ما يربو على 33 ألف شخص.

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق: إن 6 سفن تحمل 61 شخصًا انقلبت في بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ 25 شخصًا، ولكنها لم تذكر تفاصيل بشأن المصير المحتمل للآخرين.

وقالت الحكومة: إن أكثر من 40 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية تعرضت للتلف، من بينها حقول لقصب السكر والأرز ومزارع مطاط. وألغي أكثر من 40 رحلة جوية.

وكانت فيضانات قد أودت بحياة أكثر من 80 شخصًا في شمال فيتنام الشهر الماضي، بعد أن أشاع إعصار دمارًا في الأقاليم الوسطى في سبتمبر/ أيلول. وتتعرض فيتنام لعواصف وفيضانات مدمرة بسبب سواحلها الطويلة.