استئناف ضخ النفط في اليمن

صنعاء- ذكرت مصادر امنية ونفطية السبت ان خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في اليمن استأنف ضخ النفط مجددا بعد اصلاحه عقب تفجير نفذه مسلحون قبليون في وقت سابق هذا الشهر.

وهاجم القبليون خط الأنابيب الواقع في محافظة مأرب بوسط اليمن في 14 من سبتمبر ايلول للمرة الرابعة خلال شهر مما أدى إلى توقف ضخ النفط إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وغالبا ما تقوم جماعات بتخريب أو تدمير خطوط الأنابيب للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها بتوفير فرص عمل أو تسوية نزاعات على اراض أو اطلاق سراح اقارب لهم من السجن.

ويعتمد اليمن على صاردرات الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من الانفاق الحكومي.