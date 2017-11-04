اعتقال سيدة لقيادتها حصانًا تحت تأثير الكحول

اعتقلت شرطة مقاطعة بولك الأمريكية، سيدة خمسينية، لركوبها حصانًا بصورة غير سوية، وتبين لاحقًا أنها تحت تأثير الكحول.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغًا بوجود سيدة تقود حصانًا بشكل قد يتسبب بحوادث مرورية، حيث سارعت بالتوجه إلى المكان، واعتقلت سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا، فيما بدا عليها أنها مرتبكة ،وفي خطر.

وأجرى عناصر الشرطة اختبار الثمالة على السيدة ،التي تدعى دونا بيرني، حيث سجلت على مقياس جهاز الفحص نسبة 0.161 وهي أعلى بكثير من الحد المسموح به ،والتي تبلغ 0.08.

وقال الشرطة: “إن السيدة بيرني، كانت وبشكل واضح في حالة لا تسمح لها بأن تكون على الشارع ،فهي لم تضع نفسها والحصان في الخطر فحسب، بل أيضًا أي شخص آخر كان على هذا الشارع ،الذي عادةً ما يكون مزدحمًا”.

وأُسندت إلى بيرني تهمتا القيادة تحت تأثير الكحول ،وإهمال الحيوان ،بسبب تعريض الحصان للخطر ،والفشل في توفير الحماية الملائمة له، فيما أخذت الشرطة الحصان إلى منشأة الماشية ومراقبة الحيوانات التابعة لها في المنطقة.

كما احتجزت الشرطة السيدة ،التي لديها سجل جرمي سابق، يتضمن خمسة جنح و10 مخالفات، من بينها القسوة في التعامل مع الحيوانات، وحيازة المخدرات، وانتهاك إطلاق السراح المشروط، ومخالفات سير.