باريس سان جيرمان يقفز إلى الصدارة

باريس- أحرز باريس سان جيرمان المدافع عن اللقب هدفين بواقع هدف في كل شوط ليفوز على تولوز 2-صفر ويتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت.
وتابع المدافع ماركينيوس كرة سددها بضربة رأس ووضعها في مرمى تولوز قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.
وأضاف ادينسون كافاني الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء احتسبت لصالحه في الدقيقة 79.
وأصبح رصيد سان جيرمان 18 نقطة في صدارة الدوري متقدما بنقطة واحدة على موناكو الذي سيواجه ستاد رانس الأحد واولمبيك مرسيليا الذي فاز 2-صفر على لوريان.
وانتظر مرسيليا حتى الشوط الثاني ليسجل هدفين فاز بهما على مضيفه لوريان في افتتاح منافسات الجولة الثامنة.
وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتح ماتيو فالبوينا التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 58.
وأكد المهاجم الغاني اندريه ايو فوز مرسيليا بتسجيله الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وتوقف رصيد لوريان عند سبع نقاط.