جون تيري ينقذ مورينيو من معادلة رقم سيء

أبوظبي- (خاص) من نور الدين ميفراني

سجل المدافع جون تيري هدف التعادل لتشيلسي في قمة الجولة السادسة أمام توتنهام في ديربي لندني مثير و الذي عرف صراعا بين المدرب البرتغالي جوزي مورينيو و تلميذه النجيب بواش حيث تلاسنا بالتصريحات قبل اللقاء.

و أنقذ هدف جون تيري مورينيو من معادلة رقم سيء في تاريخ تشيلسي و الذي كان في بداية موسم 2002- 2003 حيث لم يسجل الفريق اللندني أي هدف خارج ميدانه في اللقاءات الثلاث الأولى.

وكان تشيلسي في طريقه لمعادلة الرقم بعد تعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا في الجولة الثانية وهزيمة أمام إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الرابعة و تأخره بهدف أمام توتنهام حتى حدود الدقيقة 65 لكن جون تيري سجل هدف التعادل و منح تشيلسي أول هدف خارج ملعبه في الموسم الجديد.

كما حرم هدف جون تيري فريق تونهام من هزم تشيلسي و تكريس عقدة استمرت للقاء الثامن على التوالي في كل المنافسات حيث يعود الفوز الأخير لتوتهام على جاره ل17 أبريل 2010 برسم الجولة 35 من الدوري الانكليزي الممتاز بهدفين لهدف.