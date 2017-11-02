أول دمية جنسية ذكية بالعالم تتكلم وتستخدم “النكات”.. ميزاتها وأسعارها (صور) 

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنها أول جريدة عالمية تختبر النتائج المذهلة التي اشتغل عليها أحد كبار مصممي الروبوتات ، مات مكمولين، لمدة ثلاث سنوات وأنجز ما يوصف بأنه الدمية الجنسية “الروبوت” الأولى من نوعها، والتي تتحدث وتعرف هوايات صاحبها وتطلق النكات مستخدمة الذكاء الصناعي بأحدث تقنياته.

هارموني 2.1

وعرضت الصحيفة صوراً وتفاصيل عن الروبوت واسمها “هارموني 201” التي ستطرح للبيع في يناير 2018 بأسعار متوسطها عشرة ألاف إسترليني حيث تتراوح ما بين 6700 – 15200 باوند، اعتماداً على .المواصفات والإضافات الترفيهية

وقالت أن تقنيات الذكاء الصناعي التي جرى استخدامها في هذا الروبوت، جعلت منه دمية جنسية كاملة، يستطيع الرجال بناء شخصيتها، فضلاً عن ألوانها ولغتها، حسب ما يريد.

وبموجب التقنيات التي استخدمت في هذه الدمية، فإنها تتذكر أسماء أفراد الأسرة والألوان المفضلة لصاحبها والأكلات والأفلام التي يحبها. فضلاً عن أنها مبرمجة لتلقي تحيات الصباح والمساء، وتبدع في النكات التي يمكن أن تتجاوب بها مع صاحبها حسب مزاجه. فهي تعمل بتوجيه من الهاتف أوالتطبيق أوالتابلت على نحو يسمح للمستخدم ببناء شخصيتها.

أشكال وألوان وأحجام وأمزجة مختلفة

لهارموني 30 وجها مختلفًا مع 16 نوع من شكل الجسم حيث سيكون للمشتري حرية الاختيار حتى في مقاييس الصدر مع توفير 19 نوعًا مختلفًا من الأثداء و11 نوعا من الأعضاء التناسلية.

هذا بالنسبة للشكل.أما الشخصية فلهاروموني 18 نوعًا مختلفًا من المزاج الأنثوي يتراوح بين السعيدة والحساسة، الخجولة أو الثرثارة.

وقد اختار المصمم لها اللهجة الأسكتلندية معتقدا أنها اللهجة التي تليق بالدمية الجنسية. وبإمكان الرجال من .الجنسيات التي لا تتحدث الإنجليزية أن يطلبوا إضافات لغوية ترضيهم

تقدم أكثر من الجنس

وحسب صانعها، فهي تسارع لمسك يد مالكها وحضنه عند عودته من العمل، مع بريق في العينين حسب المناسبة واللحظة العاطفية. فالجنس كما يقول صانع الروبوت الدمية ليس كل شيء. ولذلك جعلها تبدو في البداية متوترة وغير طبيعية ولكن بمجرد التفاعل معها تصبح التجربة مثيرة للإهتمام.

ورغم الميزات، بقيت معضلة وحيدة تشغل بال ماكمولين وهي أن جسد” هارموني” يعتبر جمادًا وهو يبحث عن الطريقة المُثلى لجعل يديها وأطرافها دافئة من خلال أجهزة استشعار حرارية تضاف لها.