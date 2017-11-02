بعد أن صممت “الهافربايكس لشرطة دبي”.. شركة تكشف عن سيارات طائرة جديدة(صور)

كشف صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كيف تخطط الشركة الروسية ،التي زودت شرطة دبي بـ “الهافربايكس” لتصميم سيارات طائرة ذاتية القيادة، تتسع لخمسة أشخاص.

وأنتجت شركة “هوفيرسورف” الروسية “الهافربيكس” للشرطة في دبي، وهي الآن تستعد لإطلاق منتج جديد، يُعرف باسم “مشروع الفورمولا”.

ويستخدم التصميم الجديد ،أجنحة قابلة للطي، و52 وحدة من التوربينات للدفع، وكشف صانعوها ،أنه ما من حاجة للخبرة في القيادة أو الطيران لاستخدامها.

وزعمت الشركة أن الابتكار سوف يساعد على التخلص من الأزمات المرورية، وسيعمل كالوسيلة الأساسية لتنقلات الناس اليومية ،في المستقبل القريب.

أعلنت هوفيرسورف أن سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، التي أطلقوا عليها “وسيلة نقل المستقبل”، سوف تكون متاحة في وقت مبكر من العام المقبل، مشيرة إلى أن السيارات الطائرة ستكون أكثر أمانًا من النقل البري.

ويسمى المنتج الجديد ” ATAAS”، وهو يرمز إلى “النقل الجوي كخدمة”، ويتميز بجهاز كمبيوتر، ونظام أمان وإشارة طائرة بدون طيار، كما يراقب النظام الآلي بالسيارة الطائرة جميع المركبات البرية والجوية.

ويمكن للسيارة الثورية أن تقلع من موقف للسيارات، وتتميز أيضًا بخريطة رقمية للمدينة ،ونظام تحديد المواقع، ويمكن تزويدها بالطاقة في محطة شحن كهربائية أو محطة بترول عادية مجهزة ؛لخدمة السيارات الهجينة.

ومن الجدير بالذكر ،أن شركة “هوفيرسورف” هي المسؤولة أيضًا عن “سكوربيون –3″، وهي طائرة ذات مقعد واحد قادرة على رفع شخص في السماء، زودت الشركة بها الشرطة الإماراتية في دبي.

وتدمج “سكوربيون-3” تصميم دراجة نارية عادية ،وطائرة بدون طيار رباعية الدفع، لتسمح للدراجين بالمناورة في الهواء، كما لو كانوا يستخدمون دراجة نارية.

ويقول صناع “سكوربيون -3”: “إن الدراجة الهوائية تستطيع حمل 266 رطلًا ،وهي تتحرك بسرعات تبلغ 30 ميلًا في الساعة ،على ارتفاع 33 قدمًا”.

ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 27 دقيقة، وهي متاحة للشراء مقابل 150 ألف دولار.

وضع المصممون آلية تحد من السرعة القصوى والارتفاع ؛من أجل منع وقوع الحوادث.

ووفقًا للصحيفة، يود منشئو “هوفيرسورف” توفير القدرة على الطيران إلى أيدي الهواة والمهنيين.

وفي حين يُنظر إلى مثل تلك المركبات على أنها مخصصة لمحبي الرياضات الخطيرة، تأمل الشركة أن وسيلة النقل المستقبلية ستدرك إمكاناتها الكاملة ،وتستبدل السيارات في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت بي أم دبليو ،عن تصميم دراجة نارية طائرة يُسمى “هوفر رايد”.

وتعتقد الصحيفة أن التقدم المتزايد والتطورات في عالم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار سيؤدي إلى ثورة في وسائل النقل اليومية.