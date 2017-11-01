6 نساء يتهمن مخرجًا أمريكيًّا مشهورًا بالتحرش الجنسي

اتهمت 6 نساء مخرج سلسلة أفلام “راش أور” بريت راتنر، بالتحرش الجنسي أو بسوء السلوك الجنسي، في إطار فضيحة آخذة بالاتساع عن مزاعم سوء سلوك جنسي في صناعة الترفيه بهوليوود.

وراتنر الذي يبلغ من العمر 48 عاما، هو واحد من أنجح المخرجين والمنتجين في هوليوود.

وذكرت صحيفة “لوس انجليس تايمز”، الأربعاء، أن محامي راتنر نفى بشدة ما وصفها بأنها “مزاعم مشينة ومهينة”.

وقال المحامي مارتن سينجر، في بيان صدر عنه الأربعاء، “نحن على ثقة من أن ساحته ستبرأ بمجرد أن تهدأ الهستيريا الإعلامية، ويتمكن الناس من تقييم طبيعة هذه المزاعم بموضوعية”.

وأضاف أن “راتنر يتفهم خطورة هذه المسألة، وأهمية التعامل مع مخاوف ضحايا سوء السلوك الجنسي في صناعة الترفيه وخارجها”.

وأبلغ سينجر الصحيفة أنه “على مدى عقدين لم تصدر مزاعم من أي امرأة بحق راتنر بسوء السلوك أو التحرش الجنسي، ولم تطلب أي امرأة أو تحصل على تسوية مالية من المخرج”.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعم النساء، التي تتضمن روايات من الممثلتين أوليفيا مان وناتاشا هنستريدج.