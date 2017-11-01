دبي تستضيف مؤتمرا للاستثمار في أفريقيا بحضور 3 رؤساء

المصدر: ا ف ب

افتتحت في دبي الأربعاء أعمال مؤتمر لقادة دول أفريقية مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، في خطوة تأمل الإمارة الغنية أن تجعل منها جسرًا للربط بين أفريقيا ومصادر استثمارات محتملة.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في افتتاح المؤتمر “نحن أمام الاقتصاد الأسرع نموًّا في العالم”، مضيفًا أن “ستة من أسرع عشرة اقتصادات تطورًا في العالم هي في إفريقيا”.

وتركزت جلسات اليوم الأول من “المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال” في نسخته الرابعة على الاستثمارات التي تحتاجها دول القارة الأفريقية ال54 في مجالات الطاقة والبنية التحتية، التي تُقدَّر بمئات مليارات الدولارات.

ويأمل المسؤولون الإماراتيون في دبي، أن تؤدي الإمارة دورًا في استقطاب هذه الاستثمارات إلى أفريقيا.

وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة دبي “نعتقد أن هدف دبي الاستراتيجي يتماشى مع طموحات أفريقيا بينما تدخل القارة مرحلة جديدة من النمو”.

ويبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة في دبي حاليًا 17 ألفا، في زيادة بنسبة 41 بالمئة عن العام 2015، بحسب الغرير، بينما يبلغ حجم التجارة بين دولة الإمارات والدول الافريقية 35 مليار دولار.

ويستمر المنتدى في دبي ليومين، ويشارك فيه عشرات الخبراء والمسؤولين، يتقدمهم رؤساء جمهوريات أوغندا ورواندا وسيشل.