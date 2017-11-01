بلومبيرغ: البحرين تبحث دعمًا خليجيًا لتفادي إعادة تقييم عملتها

نسبت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إلى عدة مصادر ذات صلة معلومات تفيد بأن مملكة البحرين طلبت من دولتين خليجيتين أو ثلاث، دعمًا ماليًا لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها بحيث لا تضطر إلى إعادة تقييم عملتها.

وقال تقرير بلومبيرغ، الذي امتنعت دول خليجية بالإضافة إلى الولايات المتحدة عن التعليق عليه ، إن الموضوع قيد البحث وفي مراحله المبكرة، لكنه يتضمن قناعات بأن على البحرين أن تجري ضبطًا إضافيًا لأوضاعها المالية لكي يضمن الجميع أن المساعدات المطلوبة أعطت نتائجها المفترضة.

ونقلت بلومبيرغ عن نشرة البنك المركزي البحريني أن احتياطي الأجنبي البحريني انخفض منذ العام 2014 حوالي 75% ليصل في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 522 مليون دينار (1.39 مليار دولار).

وقالت الوكالة إنه دون دعم خارجي، سيكون صعبًا على البحرين أن تحافظ على سعر ربط الدينار بالدولار عند سعر صرف للدولار يساوي 0.376 دينار.