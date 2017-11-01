رئيس الوزراء الكندي يفاجئ الصحفيين في عيد “الهالوين” (فيديو وصور)

وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى مقر البرلمان بأوتاوا، وهو يتقمّص شخصية الصحافي كلارك كينت، التي تخفي وراءها “سوبرمان”.

وفوجئ الصحافيون به، وهو ينزل الدرج وقد غيّر تسريحة شعره ووضع نظارات فوق أنفه، وبعدها كشف عن صدره لتظهر علامة “سوبرمان” الشهيرة، ففهموا أن السياسي الشاب اختار هذا العام أن يكون “كلارك كينت- سوبرمان”.

وقال ترودو للصحافيين الذين تسابقوا لتصويره: “صدمة كبيرة أن ترى الوزير الأول متنكراً في زي صحافي، كان عليّ فعل ذلك”.

وكان ترودو قد عوّد معجبيه ومتابعيه منذ توليه منصب رئيس الوزراء، على التنكر كل عام بعيد الـ “هالوين“، ففي عام 2015 تقمّص شخصية “هانو سولو”، التي اشتهر بها هاريسون فورد في “حرب النجوم”، وفي عام 2016 كان ربان طائرة “الأمير الصغير”، كما صوره الكاتب الفرنسي سانت ايكزوبيري في روايته الشهيرة.

وبمناسبة احتفالات عيد الـ “هالوين” لهذا العام، تنكّر جميع أفراد أسرة جاستن ترودو، فزوجته صوفي غريغوار أصبحت “ووندر وومن”، وابنته بطلة خارقة بألوان الولايات المتحدة.

كما أن كل نواب البرلمان الكندي غيّروا أشكالهم، وتحولوا إلى شخصيات مرعبة أو خارقة.