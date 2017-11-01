بالفيديو.. “دهس تمور بالأقدام” بالسعودية ومحافظ العلا يتوعد بمحاسبة الفاعلين

أثار مقطع فيديو ظهر فيه مدير قطاع الصحة السابق في محافظة العلا السعودية، الدكتور حامد شويكان، وهو يدوس بقدميه العاريتين على التمور خلال مهرجان المجلاد والشنة التراثي، أمس الثلاثاء، استياء واسعًا في المملكة.

وانتقد سعوديون ما أقدم عليه شويكان، معتبرين أنه إساءة للنعم، وطريقة مهينة في التعامل معها، متسائلين عن مصير التمور التي تم دهسها بالأقدام.

ولم تشفع تبريرات مدير قطاع الصحة السابق، في تحسين الموقف، بعد خروجه بتصريحات يؤكد فيها أن الفقرة كانت مخصصة لتعليم الأجيال الحالية الطريقة القديمة ،التي كان يستخدمها الأجداد لحفظ التمور.

موجة الغضب، دفعت محافظ محافظة العلا، سعد السحيمي، للتغريد عبر صفحته الرسمية “تويتر”، بأن ما حدث غير مقبول، وسيتم اتخاذ إجراء حازم حياله.

ماحدث من بعض الأشخاص من ( دهس التمور بأرجلهم ) في محاولة غير موفقة للتذكير بموروث الأجداد ، غير مقبول تماماً ، وسيتخذ الإجراء الحازم حياله — سعد السحيمي (@saadalsuhaimi_) October 31, 2017

وأوضح أن ما حدث من بعض الأشخاص من “دهس التمور بأرجلهم”، محاولة غير موفقة للتذكير بموروث الأجداد ،وغير مقبولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات كافة حيالها.

وأكد في تغريدة أخرى له: “نود إحاطة الجميع بأن مثل هذه التصرفات ،غير قائمة حاليًا في أي مكان بالعلا، ولن يسمح بها أبدًا، وتمور العلا من أجود ،وأنقى تمور المملكة”.

وقال لصحيفة “سبق”، إن ما حدث هو تصرف فردي ؛للتذكير بما كان يقوم به الأجداد، وكان يحدث في كل مناطق زراعة التمور قديمًا، كالأحساء وبيشة، ولم يقصد من الفقرة أن هذا يحدث حاليًا، مؤكدًا أن الجهات المختصة في العلا تراقب أعمال مصدري التمور كافة، وأن جودة هذه التمور أكسبها شهرة واسعة داخل وخارج المملكة.

وكان الشويكان، قد خرج بتصريح أمس، يوضح حقيقة الفقرة بقوله: “إنها تهدف لتعليم الجيل الحالي ،ما كان عليه الجيل القديم من جوع، وكيف يحفظون تمرهم”.

ونفى أن يكون الهدف من الفقرة إهانة النعمة، مضيفًا: “هذه الطريقة تكون برش التمر وغسل الأرجل جيدًا، ثم الوقوف عليه حتى يلين، ثم يُحفظ في المجلاد، ويحفظ سبع سنوات، ولا تقدم المجلاد أو لا يقدم تمرها إلا للضيوف الأعزاء عند العرب قديمًا. ونؤكد أنها عادة معروفة، والفيديوهات كانت يوم أمس بفقرة تهدف لتعليم الجيل الحالي ،ما كان عليه الجيل القديم من جوع، وكيف يحفظون تمرهم، وليس الهدف ما ذهب إليه الغير من امتهان”.

يُذكر أن “المجلاد” وعاء يصنع من سعف النخيل ،أو الخوص ،أو الجلد، ويُستعمل لحفظ التمور، وتسمى تمرته تمرة المجلاد، ويمكن حفظها سنوات طويلة بجودة عالية.