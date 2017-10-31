لأول مرة في السعودية.. تعديل السرعات في نظام “ساهر” المروري

قالت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إن الوزير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجّه بتحديد سرعات جديدة لنظام رصد المخالفات المرورية الآلي المعروف في المملكة بنظام “ساهر”.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “سمو وزير الداخلية يوجّه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق، وطبيعة استخدامه، ومتطلبات سلامة مستخدميه”.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى: “سمو وزير الداخلية يترأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة وتطوير المرور، ويوجه بتحقيق المعايير الأعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق”.

وستبدأ الإدارة العامة للمرور في السعودية تعديل السرعات في النظام، فيما لم يُعرف التغيير الذي سيطرأ على السرعات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج قبل نحو سبع سنوات، وفرضه غرامات تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 900 ريال للسائقين المخالفين.

ويشمل النظام ست مخالفات، هي: تجاوز السرعة المسموح بها، والسير في المسارات غير المخصصة، والسير بعد الخط الأصفر على جانبي الطريق، وقطع الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها والإشارة خضراء، والوقوف فوق خط المشاة عند الإشارة، والالتفاف لليمين عند الإشارة بشكل غير نظامي.

وبدأ تطبيق نظام “ساهر” المروري، الذي يرصد مخالفات قائدي السيارات من خلال كاميرات مثبتة على سيارات أو أجهزة منتشرة على الطرقات في العام 2010، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة رغم انخفاض نسبة الحوادث المرورية المسجلة في المملكة.

واعتاد سائقو السيارات في السعودية، على تلقي رسائل إلكترونية بتسجيل مخالفات مرورية ضدهم منذ تطبيق النظام، كما اعتادوا انتقاد نظام “ساهر” بسبب ما يصفونه بـ”الظلم القائم على الغرامات المالية ومضاعفتها عند التأخير في السداد، دون السماح لهم بالاعتراض على المخالفات المسجلة بحقهم، ودون علمهم بمكان وجود الكاميرات”.

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، وبحسب الإحصاءات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور نحو 20 شخصًا يوميًا في عموم المملكة.