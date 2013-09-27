زوجة أوباما تتعرض للقرصنة

واشنطن ـ تمكن قراصنة الكمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة أسرار أربعة ملايين أمريكي بينهم سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما ومؤسس ميكروسوفت بيل غيتس وغيرهم.

ويقول ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن القراصنة اخترقوا منظومة كمبيوتر للشركات الوسيطة، حيث تخزن معلومات ملايين الزبائن.

واستولى القراصنة على قاعدة المعلومات مع أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات شخصية عن كل زبون ومن بينهم ميشيل أوباما وغيرها من مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت على أحد مواقع شبكة الانترنت معلومات شخصية عن بيل غيتس والممثل آشتون كوتشيرا وعن ممثلين وملحنيين، لكن تم حجب الموقع بسرعة.

وقد تبين فيما بعد أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من موقع آخر كان يبيع المعلومات الكاملة عن أي شخص بمبلغ 0.5 دولار فقط.